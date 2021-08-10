Глава YouTube пообещала сделать все возможное для работы сайта в России

Сервис YouTube сделает все возможное, чтобы урегулировать вопросы своей работы в России, заявила глава компании Сьюзан Воджицки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канал Bloomberg TV.
Глава YouTube Сьюзан Воджицки. Фото: AP Photo/Reed Saxon
На вопрос об удалении отдельных роликов с сервиса Воджицки отметила, что считает свободу слова «ключевой ценностью» в работе их платформы. «Когда мы работаем с правительствами, существует много аспектов, которые мы принимаем во внимание, будь это местные законы или происходящее на месте», - сказала она.