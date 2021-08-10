В России и мире

Антон Морозов назначен торговым представителем РФ в Польше

По рекомендации председателя ЛДПР Владимира Жириновского глава кабмина Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении депутата фракции ЛДПР VII созыва Антона Морозова торговым представителем России в Польше. Об этом сообщается на сайте ЛДПР.

«Для Антона Морозова — это новая и очень ответственная миссия — представлять родную страну в другом государстве, с которым, к сожалению, пока сложились непростые двусторонние взаимоотношения. Но при этом у России и Польши имеются заинтересованность, значительный потенциал и предпосылки для активного развития торгово-экономического сотрудничества на дружественной основе», - говорится в сообщении.

По итогам проведенных Антоном Морозовым подробных консультаций с профильными ведомствами РФ (Минпромторг, МИД, Минэкономразвития, Минтранс, Минэнерго, Минсельхоз, РЭЦ и других) удалось сформировать обширный портфель перспективных российско-польских проектов в различных отраслях: промышленность и внешняя торговля, энергетика, транспорт, сельское хозяйство и пищевое производство, связь, информационные технологии, несырьевой экспорт и так далее.

На основе опыта межправительственных переговоров в Нью-Йорке в рамках представительства России при ООН и наработанных межпарламентских международных связей торгпред Антон Морозов намерен приложить максимум усилий для эффективного продвижения этих проектов и их реализации в рамках взаимовыгодного сотрудничества с польскими и другими европейскими партнерами, подчеркнули в партии.

После назначения Антон Морозов поблагодарил руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского за рекомендации для назначения на ответственную государственную должность.

Напомним, Антон Морозов избирался в Госдуму в группе, включающей Псковскую область. Он является куратором Псковской области в ЛДПР. Антон Морозов неоднократно становился гостем эфиров радио «Эхо Москвы» в Пскове.