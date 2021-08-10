Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейдерский захват
Новый язык с нуля
Узловой город ЛОНГРИД
ТОП-11 детских секций в Пскове
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
концерт Артура Руденко
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 27.09.2021 15:350 Владимир Путин назвал главных врагов России 27.09.2021 15:212 Минздрав одобрил проведение клинических испытаний новой COVID-вакцины 27.09.2021 10:050 Антон Морозов назначен торговым представителем РФ в Польше 27.09.2021 09:174 В России растет число детей с избыточной массой тела 27.09.2021 08:460 Глава YouTube пообещала сделать все возможное для работы сайта в России
 
 
 
Самое популярное 20.09.2021 11:2822 Из-за раскопок на площади Ленина в Пскове на месяц закроют проезд 21.09.2021 08:392 Появились фотографии с места смертельного ДТП под Псковом 20.09.2021 11:584 Стало известно, как распределились голоса избирателей на выборах в областное Собрание по округам 21.09.2021 14:0015 Имена, пароли, явки, или Кто на новенького в региональном парламенте 22.09.2021 22:2018 В Пскове установили распространителя фейков о вооруженном нападении в школе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Минздрав одобрил проведение клинических испытаний новой COVID-вакцины

27.09.2021 15:21|ПсковКомментариев: 2

Начало I-II фазы клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» одобрил Минздрав России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на госреестр клинических испытаний.

В испытании примут участие 170 человек. Окончание исследований запланировано на 31 августа 2022 года.

Сообщается, что исследование пройдет на базе трех медорганизаций: НИИ гриппа имени Смородинцева и ООО «Медицинский центр "Эко-безопасность"» в Санкт-Петербурге, а также ООО «Центр профессиональной медицины» в Перми.

Вакцину разработало ООО «Бетувакс» Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Она представляет из себя суспензию для внутримышечного введения, следует из информации в реестре Минздрава РФ. Вакцина будет вводиться два раза одним и тем же компонентом с интервалом в 28 дней.

По заявлению «Бетувакс», это первая в России субъединичная вакцина, то есть содержащая искусственно созданный фрагмент коронавируса, «имеющий ключевое значение для формирования иммунного ответа». Она не содержит живых вирусов или их векторов.

По словам разработчиков, такие вакцины являются наиболее безопасными, так как вирусный материал не используется.

Теги: #минздрав #коронавирус #вакцина
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Необходимо ли сделать тарифы на ЖКХ экономически обоснованными?
В опросе приняло участие 7 человек
27.09.2021, 15:510 Бабье лето в Псковской области испортят дожди 27.09.2021, 15:350 Владимир Путин назвал главных врагов России 27.09.2021, 15:310 Цикл лекций по истории классической музыки начался в Пскове 27.09.2021, 15:212 Минздрав одобрил проведение клинических испытаний новой COVID-вакцины
27.09.2021, 15:151 Пешеходный мост построят между озерами в Псковской области за 35 млн рублей 27.09.2021, 15:090 Опубликована первая часть видеодневника Пушкинского театрального фестиваля 27.09.2021, 14:551 Правительство расширило программу по трудоустройству безработных 27.09.2021, 14:520 В Псковской области разыскивают пропавшую в августе 34-летнюю женщину
27.09.2021, 14:490 Налоговая служба закрывает представительство в Печорах 27.09.2021, 14:430 В России утвердили концепцию развития творческих индустрий до 2030 года 27.09.2021, 14:330 Светофор не работает на Рижском проспекте в Пскове 27.09.2021, 14:310 Лучших воспитателей региона наградили в Пскове
27.09.2021, 14:070 «Постскриптум»: О партийном раскладе в новом областном Собрании и новой информационной реальности. ВИДЕО 27.09.2021, 14:050 Названы победители областных соревнований по кроссу среди студентов 27.09.2021, 14:010 Приставы заставили себежанина погасить долги по кредиту и налогам 27.09.2021, 13:590 В Финском парке Пскова прошли соревнования по скандинавской ходьбе
27.09.2021, 13:510 Уголовная ответственность грозит пятерым псковичам за нетрезвое вождение 27.09.2021, 13:480 До 15 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 28 сентября 27.09.2021, 13:370 ВТБ запускает онлайн-выдачу беззалоговых автокредитов 27.09.2021, 13:340 Следователи проверяют обстоятельства гибели двух мужчин при пожаре в Новоржевском районе
27.09.2021, 13:300 Пустошкинский педагог отправится на Всероссийский форум классных руководителей 27.09.2021, 13:280 Предполагаемый очаг бешенства плотоядных выявили в Великих Луках 27.09.2021, 13:250 Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы на снятие Николая Кузьмина с выборов 27.09.2021, 13:180 Оргкомитет нового созыва областного Собрания назначил сессию на 30 сентября
27.09.2021, 13:140 В Острове полицейские выявили факт продажи алкоголя подростку 27.09.2021, 13:130 Оксана Федорова посетит Псков с благотворительным проектом 27.09.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 27.09.2021, 12:580 Неделя безопасности дорожного движения прошла в Псковской области
27.09.2021, 12:482 Работы по замене лифтов проконтролировал региональный оператор в Пскове 27.09.2021, 12:360 Школьники воспользовались «Пушкинскими картами» при посещении Михайловского 27.09.2021, 12:323 «Справедливую Россию» в Псковской гордуме представит Валентина Александрова 27.09.2021, 12:281 Псковская область опустилась в рейтинге приверженности населения ЗОЖ
27.09.2021, 12:270 Полицейские раскрыли угон автомобиля в Пскове 27.09.2021, 12:250 Акция памяти Марины Цветаевой состоялась в Пскове 27.09.2021, 12:212 Зачем гражданину России трудовой патент 27.09.2021, 12:120 Псковская библиотека имени Каверина вернется в «Дом губернатора»
27.09.2021, 12:079 Интерактив: Это наша яблоня, и мы ее трясем 27.09.2021, 12:040 «Постскриптум»: О партийном раскладе в новом областном Собрании и новой информационной реальности 27.09.2021, 11:500 Псковские пловцы завоевали 20 медалей на соревнованиях в Ленобласти 27.09.2021, 11:500 Неблагополучные семьи проверили в ходе рейда в Пскове
27.09.2021, 11:450 Кабмин одобрил проект о продлении предельного срока службы генералов армии 27.09.2021, 11:420 Пешеход попал под колеса «Нивы» в Великолукском районе 27.09.2021, 11:401 Границы антропоморфного идола утвердили в Псковской области 27.09.2021, 11:392 Пскович просит расчистить «пруд» возле Балтийского рынка
27.09.2021, 11:320 С 1 октября в Пскове изменится расписание движения автобусов 27.09.2021, 11:201 «Хатка бобра» появилась в Полистовском заповеднике 27.09.2021, 11:110 «Беседка»: Можно ли составить психологический портрет человека по его плейлисту? 27.09.2021, 11:042 Наталия Соколова призвала воспитателей региона учиться быть счастливыми у детей
27.09.2021, 10:530 Пскович просит ликвидировать яму на улице Горького 27.09.2021, 10:500 Евро опустился ниже 85 рублей впервые с 2020 года 27.09.2021, 10:470 Избирком зарегистрировал избранных по партийным спискам депутатов областного Собрания 27.09.2021, 10:430 Александр Братчиков поблагодарил дошкольных работников за внимание к детям
27.09.2021, 10:300 Дорогу Гоголевский Поворот – Усадьба в Локнянском районе закроют на просушку 27.09.2021, 10:290 Александр Котов поздравил дошкольных работников с профессиональным праздником 27.09.2021, 10:272 В Госдуму внесли законопроект о региональной власти 27.09.2021, 10:210 Ящики на площади 400 квадратных метров горели в Красногородске
27.09.2021, 10:050 Антон Морозов назначен торговым представителем РФ в Польше 27.09.2021, 09:500 Путин предложил провести в России чемпионат мира по мини-футболу 27.09.2021, 09:483 Более 180 миллионов рублей потратят на ремонт дороги в Самолву 27.09.2021, 09:430 Лишить водительских прав наркозависимого порховича просит прокуратура
27.09.2021, 09:330 Псковичку задержали за кражу кофе из магазина 27.09.2021, 09:310 Александр Котов: В пандемию работники туротрасли показали себя профессионалами 27.09.2021, 09:280 48 пьяных водителей задержаны в Псковской области за неделю 27.09.2021, 09:223 ДТП произошло в Пскове на перекрестке Народная - Люксембург
27.09.2021, 09:174 В России растет число детей с избыточной массой тела 27.09.2021, 09:100 Канал незаконной миграции иностранцев из России в Латвию пресекли в Пыталовском районе 27.09.2021, 09:060 Два человека погибли при пожаре в Новоржевском районе 27.09.2021, 09:060 Умер руководитель псковского отделения движения «За новый социализм» Евгений Аксенов
27.09.2021, 09:011 В Рыбном союзе назвали прогнозируемые к Новому году цены на красную икру 27.09.2021, 08:460 Глава YouTube пообещала сделать все возможное для работы сайта в России 27.09.2021, 08:312 Каждый четвертый житель СЗФО хотел бы никогда не работать - опрос 27.09.2021, 08:150 Северо-Запад окажется в области мощного антициклона
27.09.2021, 08:005 Более 180 тысяч псковичей сделали первую прививку от COVID-19 27.09.2021, 07:451 Власти Великих Лук поздравили воспитателей с профессиональным праздником 27.09.2021, 07:311 В России изменится порядок выплаты детских пособий 27.09.2021, 07:1611 В Псковской области отмечен 30-процентный рост заболеваемости COVID-19
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.