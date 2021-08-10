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Минздрав одобрил проведение клинических испытаний новой COVID-вакцины

Начало I-II фазы клинических исследований вакцины против коронавируса «Бетувакс-КоВ-2» одобрил Минздрав России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на госреестр клинических испытаний.

В испытании примут участие 170 человек. Окончание исследований запланировано на 31 августа 2022 года.

Сообщается, что исследование пройдет на базе трех медорганизаций: НИИ гриппа имени Смородинцева и ООО «Медицинский центр "Эко-безопасность"» в Санкт-Петербурге, а также ООО «Центр профессиональной медицины» в Перми.

Вакцину разработало ООО «Бетувакс» Института стволовых клеток человека (ИСКЧ). Она представляет из себя суспензию для внутримышечного введения, следует из информации в реестре Минздрава РФ. Вакцина будет вводиться два раза одним и тем же компонентом с интервалом в 28 дней.

По заявлению «Бетувакс», это первая в России субъединичная вакцина, то есть содержащая искусственно созданный фрагмент коронавируса, «имеющий ключевое значение для формирования иммунного ответа». Она не содержит живых вирусов или их векторов.

По словам разработчиков, такие вакцины являются наиболее безопасными, так как вирусный материал не используется.