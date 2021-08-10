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Медведев заявил о возможном запрете в РФ зарубежных соцсетей из-за политвмешательств

Зарубежные IT-компании вмешивались в политическую жизнь России, размещая на своих платформах ролики отбывающего уголовное наказание в РФ Алексея Навального, реагировать на это можно по-разному, может быть и решение о запрете деятельности таких компаний, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Вы упомянули о том, что они делали в период наших выборов. Это, вообще-то, полное безобразие. Именно потому, что они, по сути, вмешались в политическую жизнь Российской Федерации», - сказал Медведев в интервью RT, отвечая на вопрос о возможном вмешательстве в выборы в РФ и наказании для американских IT-компаний, в том числе Google.

«Да, в какой-то момент выполнили решение Роскомнадзора и приостановили эту деятельность. Но в какой момент - ровно в день начала голосования. А до этого вся эта машина раскручивалась, и, соответственно, пропагандировала эти самые ролики человека, который отбывает уголовное наказание», - отметил он.

«И, несмотря на то что, по сути, они показывали ролики уголовника, они это делали, для того чтобы провести свою политическую линию в чужой для них стране. Это полное безобразие», - добавил Медведев, имея в виду ролики команды оппозиционера Алексея Навального против кандидатов «Единой России», передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что за этими действиями должна последовать реакция России. «Реагировать можно по-разному. На самом деле, можно реагировать при помощи закона, у нас есть соответствующий закон. Он позволяет, допустим, деятельность социальных сетей и такого рода цифровых крупных компаний в какой-то момент ограничивать, блокировать, замедлять, подвергать штрафам. Так что это не только погрозить пальчиком можно. Но это может быть и более серьезное решение, вообще о запрете деятельности», - сказал он.