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Устроившую переполох в Сретенском монастыре лису сняли на видео. ВИДЕО

Священнослужители Сретенского монастыря в центре Москвы попросили МЧС спасти их от лисы, пробравшейся на территорию. Кадры с места событий опубликовал Telegram-канал Baza, сообщает «Лента.ру».

В ролике видно, как животное ходит по территории монастыря и забирается на ограждение. В какой-то момент происходящее замечают прихожане.

По информации источника, лиса находится на территории монастыря с раннего утра, бегает повсюду и распугивает посетителей. Как животное попало в монастырь — неизвестно. Предполагается, что лиса могла сбежать от своих хозяев.

Позже стало известно, что трем спасателям не удалось поймать животное. Зверь сбежал от сотрудников МЧС по стене. Возможно, на место вызовут технику.

«С самого утра на территории Сретенского монастыря бегает лиса, после неудачных попыток отловить животное сотрудники монастыря вызвали спасателей. На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №2 ГКУ "Пожарно-спасательного центра"», - сообщает «Интерфакс».