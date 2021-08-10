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Лукашенко предложил прописать в Конституции Белоруссии возможность импичмента

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в разрабатываемом проекте обновленной Конституции страны следует предусмотреть норму о возможности импичмента президента, передает РИА Новости.

«Она (возможность импичмента – ред.) в принципе во всех Конституциях есть. Но какая эта должна быть норма? Какова роль будет при отстранении от власти у парламента. Обязательно надо сохранить эту норму, что парламент - обе палаты - должен вносить предложение. Возможно, заключение делает Конституционный суд. И тогда Всебелорусское народное собрание - народ собрался - и окончательно поставил точку. Реально? Реально. Без всякой казуистики. Все понятно», - предложил Лукашенко во вторник на расширенном заседании конституционной комиссии.

Лукашенко выразил уверенность, что норма о возможности отстранения президента от власти «из-за дуроломства» должна остаться в Конституции. При этом глава государства высказался в том числе насчет нынешней процедуры импичмента в конституции. «В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой конституции объявить импичмент президенту? Ответ однозначный - нет. Практически нет», - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что в период разработки нынешней конституции в обществе был раздрай, и нужна была сильная власть. «А что такое сильная власть? Президент тогда должен был действовать, не боясь, что его завтра возьмут и сметут», - отметил глава государства. Он напомнил, что сам лично в начале своей президентской карьеры сталкивался с попытками отстранить его от власти. Лукашенко констатировал, что ныне обстановка уже не та.

На заседании также прозвучало предложение члена конституционной комиссии Владимира Басько обсудить возможность того, чтобы Всебелорусское народное собрание (ВНС) назначало руководителей силового блока, а контроль за ними также мог быть за президиумом и председателем ВНС. «Определенный хотя бы период времени. Новый президент, опыта недостаточно, воля неизвестно насколько сильна и так далее. Гарантия переходного периода - силовой блок контролируется и должным образом управляется со стороны президиума и его председателя», - объяснил он.

Лукашенко соответствующие предложения поддержал лишь частично. «Если мы оставляем президентскую республику с сильной президентской властью, президент - главнокомандующий, и ему должны подчиняться эти силовики», - заметил он. Наряду с этим он согласен, что в переходный период ВНС должно иметь право вмешиваться и принимать соответствующие решения. Он напомнил, что в том числе будет предусмотрена процедура импичмента в отношении главы государства, если он «не так себя повел».