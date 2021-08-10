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Минздрав: Все барьеры на пути регистрации «Спутника V» в ВОЗ устранены

Все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены. Об этом заявил в субботу на брифинге в Женеве глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Подводя итоги встречи с генеральным директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом, на которой речь шла, в частности, о процедуре рассмотрения заявки на включение «Спутника V» в список препаратов, рекомендованных этой международной структурой для экстренного применения в борьбе с пандемией коронавируса, Мурашко сказал: «Позиция Российской Федерации по поводу продвижения и регистрации российской вакцины "Спутник V" услышана. Мы полностью сняли на сегодняшний день все вопросы».

Заявителю - компании, которая занимается регистрацией вакцины «Спутник V» на площадке ВОЗ, - необходимо подписать ряд документов, представить ряд дополнительных бумаг, чтобы завершить административную процедуру, пояснил министр.

«На сегодняшний день все барьеры сняты. Поэтому мы не видим сегодня никаких препятствий для дальнейшей работы. И это нам было подтверждено со стороны генерального директора ВОЗ», - резюмировал он.

Тедрос Гебрейесус поблагодарил главу Минздрава РФ за состоявшийся визит, назвав встречу в Женеве конструктивной. В своем сообщении в Twitter он подчеркнул, что была обсуждена, в частности, процедура включения вакцин от коронавируса в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного применения.

К настоящему моменту ВОЗ рекомендовала для экстренного применения в борьбе с пандемией семь вакцин. Кроме того, на различных стадиях изучения находятся заявки на одобрение еще 13 препаратов, в том числе российских «Спутника V» и «Эпиваккорона».