В России и мире

Военные расходы выйдут на второе место в бюджете России

В 2022 году военные расходы в России превысят 3,5 триллиона рублей. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2022–2024 годы, с которым ознакомился РБК. Оборонные расходы выйдут на второе место в бюджете в следующем году. На экономику будет направлено 3,46 триллиона рублей, а крупнейшим разделом останется социальная политика — более 5,8 триллиона рублей.

Расходы федерального бюджета по разделу «Национальная оборона» в 2022 году снова превысят показатели раздела «Национальная экономика» после двух лет перевеса. В 2020 году расходы на экономику впервые с 2014 года опередили оборонные. При этом, как следует из данных портала «Электронный бюджет», в текущем году Минфин планирует потратить по этому разделу более 3,6 триллиона рублей против 3,4 триллионов рублей на оборону.

РБК также указывает, что расходы на национальную оборону невозможно подробно проанализировать, потому что большая часть из них проходит как секретная.

Как отмечает «Лента.ру», Россия оказалась в пятерке лидеров по военным расходам в мире в 2020 году. Страна потратила 61,7 миллиарда долларов, что на 2,5 процента больше, чем годом ранее.