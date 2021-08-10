В России и мире

В России за сутки умерло рекордное число пациентов с COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 25 769 случаев заражения коронавирусом. Это на 2,18% больше, чем накануне. Общее число заболевших выросло до 7 586 536, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. За день умерло рекордное с начала пандемии число пациентов с коронавирусом — 890, передает «Коммерсант».

Накануне умерли 886 заболевших. Общее число жертв достигло 209 918. За сутки выздоровели 15 391 человек, всего — 6 725 965.

В Кремле ранее заявляли, что обеспокоены динамикой заболеваемости коронавирусом в стране. При этом власти отмечали, что не намерены вводить локдаун на федеральном уровне. Некоторые регионы начали ужесточать коронавирусные ограничения.