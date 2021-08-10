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В России и мире

На зимней Паралимпиаде в Пекине выступят около 70 россиян

03.10.2021 14:52|ПсковКомментариев: 0

 Делегация команды Паралимпийского комитета России на зимней Паралимпиаде 2022 года в Пекине составит порядка ста пятидесяти человек, заявил в воскресенье исполняющий обязанности президента ПКР Павел Рожков.

«В настоящее время на Паралимпийские игры в Пекине распределено 10 процентов квот, нашими спортсменами завоевана 41 квота в пяти видах спорта. Общий состав Паралимпийской делегации России на Игры может составить до 150 человек, в том числе до 70 спортсменов. Мы примем участие во всех шести видах паралимпийского спорта», - цитирует пресс-служба главу ПКР.

Павел Рожков сообщил, что команда будет готовиться к Пекину-2022 в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах.

Как отмечает «Интерфакс», Паралимпиада в Пекине пройдет с 4 по 13 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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