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Мурашко заявил, что более 60% российских пенсионеров привились от COVID-19

От коронавируса привились более 60% россиян старше 60 лет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«У нас сегодня лиц старше 60 лет вакцинировано чуть больше 60%», - сказал глава Минздрава на пленарной сессии форума «Биотехмед», передает РИА Новости. Он также уточнил, что в идеале нужно вакцинировать почти 100% пожилых людей, за исключением тех, у кого есть медицинские противопоказания. «Так как люди старше 60 лет находятся в группе риска по COVID-19», - пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в Псковской области более 60 тысяч пожилых людей не прошли вакцинацию от коронавируса.