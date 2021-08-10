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Во всех регионах России остановили массовые мероприятия

Массовые мероприятия остановлены из-за коронавируса по всей России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом 4 октября.

«По массовым мероприятиям: они остановлены по всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденций эпидпроцесса. Сегодня количество субъектов, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек, - у нас такого субъекта нет ни одного. И от 1 тыс. до 3 тыс. - всего в двух субъектах», - цитирует ее ТАСС.

Ограничения из-за коронавируса в регионах России, как правило, адекватны ситуации, но остро стоит вопрос контроля за их соблюдением, добавила Анна Попова.

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Напомним, ранее в Псковской области ужесточили антиковидные ограничения. По итогам заседания оперативного штаба губернатор внес изменения в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением коронавируса.

С 4 по 10 октября в регионе запрещается проведение всех массовых мероприятий, в том числе спортивных соревнований, физкультурных, досуговых, развлекательных, культурно-просветительных, театрально-зрелищных и иных подобных массовых мероприятий с очным присутствием граждан. В этот же период не рекомендуется проведение массовых религиозных мероприятий.