Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
«Вечевой орден» первый во всём
Кто прав, а кто виноват?
рейдерский захват
Узловой город ЛОНГРИД
Новый язык с нуля
ТОП-11 детских секций в Пскове
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
Грибная лихорадка Безопасно
как стать завучем
Правила безопасности с газовым оборудованием
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стоять на месте Если вы потерялись
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 05.10.2021 09:320 В Facebook не нашли свидетельств утечки данных пользователей после сбоя в работе 05.10.2021 08:460 Дроны-огнеметчики появятся в российской армии 04.10.2021 15:104 Во всех регионах России остановили массовые мероприятия 04.10.2021 12:266 Мурашко заявил, что более 60% российских пенсионеров привились от COVID-19 03.10.2021 22:330 Три человека погибли при крушении вертолета в Подмосковье
 
 
 
Самое популярное 30.09.2021 17:0727 Все школы Пскова переводятся на дистанционное обучение 30.09.2021 17:4431 Обязательную самоизоляцию для неработающих пожилых граждан введут в Псковской области 02.10.2021 08:0420 Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове 30.09.2021 23:4211 В Псковской области ужесточили антиковидные ограничения 29.09.2021 21:039 В Пскове демонтируют шесть «Мельниц»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Facebook не нашли свидетельств утечки данных пользователей после сбоя в работе

05.10.2021 09:32|ПсковКомментариев: 0

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети зафиксировано не было. Об этом сообщает ТАСС. 

«У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», - говорится в распространенном ею заявлении.

Сбой в работе сервисов произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных, говорится в заявлении.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели «каскадный эффект», что привело к сбою в работе сервисов.

«Сейчас наши сервисы вновь подключены к сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу», - отметили в Facebook. Представители компании признали, что сбой повлиял на работу внутренних инструментов Facebook, а это в свою очередь «затруднило попытки быстро определить и устранить причины неполадки». Согласно заявлению, специалисты компании не нашли свидетельств того, что в результате сбоя была нарушена безопасность пользовательских данных.

Теги: #соцсети #интернет #Facebook
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение новых ограничений из-за коронавируса в Псковской области?
В опросе приняло участие 79 человек
05.10.2021, 09:320 В Facebook не нашли свидетельств утечки данных пользователей после сбоя в работе 05.10.2021, 09:260 Фотофакт: Автомобили стоят в пробке на улице Коммунальной в Пскове 05.10.2021, 09:160 Российские банки стали массово повышать ставки по вкладам для населения 05.10.2021, 09:040 Жилой дом горел в Усвятском районе
05.10.2021, 08:582 Неизвестные похитили баннер с логотипом «Псковских тепловых сетей» 05.10.2021, 08:460 Дроны-огнеметчики появятся в российской армии 05.10.2021, 08:352 Роскосмос организовал видеотрансляцию старта корабля с Юлией Пересильд на борту 05.10.2021, 08:220 Аналитики назвали самые востребованные специализации педагогов в СЗФО
05.10.2021, 08:014 Врач рассказала о пользе ношения очков в условиях коронавируса 05.10.2021, 07:450 Педагоги перечислили самые ценные подарки ко Дню учителя 05.10.2021, 07:290 Телефонные мошенники придумали новый способ разговорить жертву 05.10.2021, 07:132 Общественники предлагают блокировать алкомаркеты у школ и больниц
05.10.2021, 06:560 Власти Великих Лук поздравили педагогов с Днем учителя 04.10.2021, 23:581 А ну-ка убери свой чемоданчик! 04.10.2021, 22:000 Российские мужчины стали чаще уходить в декрет 04.10.2021, 21:400 Почта России подготовила открытки для посткроссеров к Всемирному дню почты
04.10.2021, 21:200 Псковские архивисты опубликовали документ с высказыванием о России фашистского офицера 04.10.2021, 21:000 Госслужащие поборолись за кубки фестиваля ГТО в Опочке 04.10.2021, 20:400 Россельхознадзор обнаружил нелегального поставщика мяса в Псковской области 04.10.2021, 20:2014 Михаил Ведерников призвал кратно увеличить контроль за соблюдением санитарных мер
04.10.2021, 20:000 Опочанина наказали за поджог дома знакомой 04.10.2021, 19:400 Жителя Пыталовского района будут судить за оскорбление пограничника 04.10.2021, 19:206 Псковская область получит более 22 миллионов рублей на бесплатные лекарства от COVID-19 04.10.2021, 19:003 Ярмарка вакансий Почты России пройдет в Пскове
04.10.2021, 18:400 Сотрудники псковского МФЦ получили навыки предоставления налоговых услуг 04.10.2021, 18:200 В Псковской области заключенные приняли участие в акции «Дорогами искупления» 04.10.2021, 18:001 Лучших сотрудников ОМОН наградили в Пскове 04.10.2021, 17:552 Невечные ценности
04.10.2021, 17:530 Грузовик и два легковых автомобиля столкнулись в Порховском районе 04.10.2021, 17:510 Псковичек приглашают к участию в конкурсе деловых женщин 04.10.2021, 17:420 Псковские полицейские задержали трех разыскиваемых за рубежом преступников 04.10.2021, 17:340 Совет судей Псковской области поспорил из-за детских рисунков
04.10.2021, 17:170 Документальные фильмы о космосе увидят псковичи в Дни научного кино 04.10.2021, 17:060 Телефон диспетчерской службы «Экопрома» изменился в шести районах Псковской области 04.10.2021, 17:050 Перед наездом на «игривый» баннер на Алмазной «Тойота» врезалась в автомобиль 04.10.2021, 16:5711 Псков занял 86 место из 100 по уровню зарплат в России
04.10.2021, 16:539 Крупное ДТП в Пскове совершил автомобилист со стажем вождения меньше недели 04.10.2021, 16:460 Псковский СОБР стал вторым на чемпионате по ориентированию на местности 04.10.2021, 16:344 День отца учрежден в России 04.10.2021, 16:3110 Новый автобусный маршрут связал три крупных района Пскова
04.10.2021, 16:282 Псковские пограничники задержали мужчину со снайперской винтовкой 04.10.2021, 16:259 Финалистки проекта «Миссис Псков 2021» устроили флешмоб в поддержку антиковидных ограничений 04.10.2021, 16:200 Водителя внедорожника осудили за смертельное ДТП в Невельском районе 04.10.2021, 16:160 На выплаты псковичам в связи с рождением первенца направили более 49 млн рублей
04.10.2021, 16:106 В Пскове «Чери» врезался в рейсовый автобус. ФОТО 04.10.2021, 16:070 Участок улицы Рокоссовского закроют для движения автомобилей в Пскове 04.10.2021, 16:050 Псковским учителям рассказали, при каких условиях можно выйти на пенсию досрочно 04.10.2021, 15:550 83-летний спортсмен принял участие в чемпионате Псковской области по ориентированию
04.10.2021, 15:460 Выставка «Драгоценный мир живой природы» открылась в Пскове 04.10.2021, 15:440 Большинству участников опроса ПЛН безразлично, сделают ли тарифы на ЖКХ экономически обоснованными 04.10.2021, 15:4214 Опубликовано видео с признанием псковичей в вандализме в Финском парке 04.10.2021, 15:323 Псковичей призывают не нервничать из-за электросирен утром 6 октября
04.10.2021, 15:300 «Фольксваген» врезался в «Газель» на Ленинградском шоссе в Пскове, пострадала женщина 04.10.2021, 15:2112 Разгромивших Финский парк псковичей привлекут к ответственности 04.10.2021, 15:104 Во всех регионах России остановили массовые мероприятия 04.10.2021, 15:058 Артур Гайдук: Вслед за снижением расходов на медицину и социалку следует ждать новых сюрпризов
04.10.2021, 15:000 За неделю в ДТП на псковских дорогах пострадали 17 человек 04.10.2021, 14:550 Дмитрий Барабанов вместе с жителями оценил благоустроенный двор на Звездной 04.10.2021, 14:495 Названо время старта корабля с Юлией Пересильд на МКС 5 октября 04.10.2021, 14:450 Южный ветер и до 16 градусов тепла прогнозируют синоптики 5 октября
04.10.2021, 14:370 «Постскриптум»: О смене псковского градоначальника и усилении COVID-ограничений. ВИДЕО 04.10.2021, 14:320 Псковичи стали в 2,5 раза чаще подавать заявления на регистрацию имущества онлайн 04.10.2021, 14:160 Самыми бюджетными авианаправлениями из столицы стали Псков и Уфа 04.10.2021, 13:580 Псковские школьники могут выиграть стипендии в 100 тысяч рублей
04.10.2021, 13:451 Великолучане просят устранить последствия летнего урагана на местном кладбище 04.10.2021, 13:380 Почти два миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области 04.10.2021, 13:351 Глава Бежаницкого района: Дачники ухудшают эпидемиологическую обстановку  04.10.2021, 13:240 ДТП на Октябрьской площади в Пскове мешает проезду автомобилей
04.10.2021, 13:130 Писатель из Великих Лук стал призером Международной литературной премии 04.10.2021, 13:100 Псковская область вошла в число регионов с высоким риском возникновения новых очагов АЧС 04.10.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 04.10.2021, 12:490 Великолучанин отдал долг после ареста автомобиля
04.10.2021, 12:460 Бежаницкий вокзал открылся после капремонта. ФОТО 04.10.2021, 12:430 Пскович стал первым на чемпионате России по гребному спорту 04.10.2021, 12:353 Палатами на Романовой горке в Пскове заинтересовались два инвестора 04.10.2021, 12:281 Сквер у железнодорожной станции благоустроили в Бежаницах
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.