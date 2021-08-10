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В Facebook не нашли свидетельств утечки данных пользователей после сбоя в работе

Компания Facebook утверждает, что вследствие произошедшего в понедельник крупного сбоя в ее работе утечки данных пользователей одноименной социальной сети зафиксировано не было. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя», - говорится в распространенном ею заявлении.

Сбой в работе сервисов произошел из-за неудачных изменений в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных, говорится в заявлении.

«Наши инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию», - указывается в нем. Согласно заявлению представителей Facebook, эти неполадки имели «каскадный эффект», что привело к сбою в работе сервисов.

«Сейчас наши сервисы вновь подключены к сети, и мы активно трудимся над тем, чтобы полностью восстановить их работу», - отметили в Facebook. Представители компании признали, что сбой повлиял на работу внутренних инструментов Facebook, а это в свою очередь «затруднило попытки быстро определить и устранить причины неполадки». Согласно заявлению, специалисты компании не нашли свидетельств того, что в результате сбоя была нарушена безопасность пользовательских данных.