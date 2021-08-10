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В Латвии могут ввести режим ЧС из-за COVID-19

Правительство Латвии может объявить режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19. Как сообщает delfi.lv, об этом 5 октября заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

У Латвии уже есть опыт двух периодов ЧС, и тогда они сопровождались довольно жесткими ограничениями. Школы и университеты ушли на дистанционное обучение. Все, кому позволяла специфика работы, тоже трудились удаленно. В ноябре 2020 года в Латвии были закрыты торговые центры, не работали кафе. Купить еду можно было только навынос. Открытыми оставались только аптеки и магазины с товарами услуг первой необходимости.

Под Новый год был введен комендантский час. Действовали жесткие ограничения на собрания, включая походы в гости к друзьям, были запрещены культурные и развлекательные мероприятия.