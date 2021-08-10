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«Солдатские матери» прекратили работу с военными из-за приказа ФСБ

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прекратит работать с военнослужащими из-за приказа Федеральной службы безопасности (ФСБ) о перечне сведений, сбор которых может угрожать национальной безопасности страны. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.





«В связи с принятием ФСБ перечня сведений, за сбор и распространение которых может наступить уголовная ответственность, мы вынуждены реагировать. Часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности нашей организации. По сути, данные списки продолжают тренд на закрытие армии от общества, намеченный в нашей стране еще несколько лет тому назад. Ситуация в Вооруженных силах России не становится лучше, системные проблемы не решаются, а только накапливаются. В 2021 году впервые за семь лет выросло число проявлений неуставных отношений в российской армии. И вместо того, чтобы решать сложившиеся проблемы теми путями, которыми это принято делать в открытых обществах (с привлечением общества, независимых экспертов и правозащитников), власти создают инструменты, с помощью которых о происходящем можно будет просто умалчивать», - говорится в заявлении.

Гласность правдивой информации о нарушениях прав человека является важнейшим инструментом для их защиты, подчеркнули в организации. «Однако новое законодательство фактически нивелирует возможности в работе правозащитников, юристов и журналистов — мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях. Очевидно, что это скажется и на уровне защищенности военнослужащих по призыву», - сделали вывод «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

«Для нас в этой связи наиболее актуальным становится вопрос о том, нужна ли вам, матерям, защита ваших сыновей, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву? Ведь ежедневно именно ваши дети сталкиваются в армии с насилием, унижениями, вымогательствами, неуставными отношениями, отсутствием надлежащих бытовых условий? Готовы ли вы взять на себя ответственность по отстаиванию прав ваших детей? Если да, то мы станем проводником, как и прежде, помогая методическими материалами. Но именно вы должны стать акторами и трансляторами происходящего. Формируйте сообщества в социальных сетях, объединяйтесь с другими матерями, ищите пути решения проблем и не останавливайтесь перед препятствиями. Возьмите на себя смелость отстаивать свои права до победного конца», - призвали «Солдатские матери Санкт-Петербурга».

В организации отметили, что принятый перечень накладывает серьезные ограничения на работу «Солдатских матерей Санкт-Петербурга». «На протяжении 30 лет мы работаем в сфере защиты прав призывников и военнослужащих, всеми силами стараемся делать армию гуманнее, помогая военнослужащим в решении их проблем, порой слишком серьезных, ценой которых может быть человеческая жизнь… Однако мы отчетливо понимаем, что на данный момент наша работа оказывается ненужной ни государству, ни обществу. Государство выбрало иной путь дальнейшего развития, а общество оказалось запугано и вынуждено приспосабливаться, ища легкие пути. Мы были готовы к подобному развитию событий и объявляем о том, что вынуждены переформатировать свою работу. Прежде всего, это касается нашего направления по работе с военнослужащими. Мы приняли решение закрыть данное направление своей деятельности в надежде на то, что в ближайшие годы наметится обратная тенденция», - резюмировали «Солдатские матери Санкт-Петербурга».