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В России и мире

В России призвали установить мораторий на судебное преследование медиков из-за COVID-19

06.10.2021 16:21|ПсковКомментариев: 4

Национальная медицинская палата призвала на период пандемии установить в России мораторий на судебное преследование медицинских работников по делам, связанным с оказанием медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что некоторые правозащитные адвокатские организации ради собственного обогащения начали активно формировать спрос на свои услуги, побуждая пациентов подавать в суд на медицинские организации для компенсации морального вреда.

По мнению представителей медицинского сообщества, в период пандемии, когда медицинские работники трудятся в тяжелейших условиях, а всей системе здравоохранения брошен серьезный вызов, некоторые международные правозащитные организации пытаются воспользоваться сложившейся ситуацией и призывают граждан обращаться в суд с жалобами на медицинские организации с целью компенсации морального вреда.

Как заявили в Национальной медицинской палате, в этом ощущаются черты явления, которое носит название «потребительский экстремизм». По мнению палаты, формирование коммерческого спроса на адвокатов, оказывающих содействие в составлении исков против медицинских организаций, может серьезно дестабилизировать ситуацию, а сами призывы к пациентам обращаться в суд – это преступление против общества и врачей.

«Несмотря на то, что сегодня количество судебных дел, связанных с лечением COVID-19, пока крайне незначительно, пользуясь ситуацией, когда в дома к людям приходит беда, некоторые юридические компании призывают граждан обращаться с исками к медицинским организациям с целью получить компенсацию морального вреда. Адвокаты готовы формировать миллионные иски к медицинским учреждениям. И в этих исках лидирующую роль играет именно бизнес-составляющая. Работа врачей в период эпидемии сравнима с работой в военное время или во время любой другой чрезвычайной ситуации. Нельзя зарабатывать на недостатках организации работы врачей. Лечение ковидных больных – это военная ситуация. Сейчас уже подготовлены двенадцатые временные рекомендации Минздрава по лечению инфекции. Значит, всех, кто лечил по первой, второй, третей рекомендациям – лечили неправильно? Что, нужно всех сажать в тюрьму? На каждую медицинскую организацию подавать иск?» - задаются вопросами в организации.

В палате отметили, что не осуждают людей, которые решили обращаться в суды, считая, что действия врачей повлекли неблагоприятные последствия для их здоровья или здоровья их близких. «Это их право и выбор. Мы не оспариваем и то, что медицинские организации должны нести ответственность за некачественное лечение пациентов. Но считаем преступлением против общества призывы правозащитных организаций намеренно засуживать медицинские организации в ситуации, когда медицинские работники прилагают все усилия для борьбы с коронавирусной инфекцией, спасая ежедневно тысячи жизней», - продолжили в организации.

Национальная медицинская палата считает, что в сегодняшних обстоятельствах необходимо приостановить судебное преследование медицинских работников по всем вопросам, связанным с лечением коронавирусной инфекцией, что «пойдет на пользу всему обществу и не будет препятствовать врачам выполнять их основную обязанность – лечить людей».

В палате обратили внимание на то, что в системе ОМС существует контроль качества медицинской помощи, оказываемой пациентам с коронавирусной инфекцией - с августа 2021 года проверяются все случаи летального исхода, и не столько для того, чтобы наказать медицинскую организацию, сколько для того, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

«Врачебное сообщество готово совместно с органами власти решать существующие проблемы в оказании медицинской помощи. "Национальная медицинская палата" выступает за объективную оценку профессиональной деятельности врачей. Но судебное разбирательство – это совсем крайняя мера», - указывают в палате.

В системе ОМС существуют механизмы досудебного решения конфликтов с медицинскими организациями. «Кроме того, если мы посмотрим на опыт развитых стран, то большинство спорных конфликтов решается вне залов суда. Комиссии по врачебным ошибкам разбирают конфликтные ситуации и выносят решения, которые позволяют урегулировать ситуации, не прибегая к длительному и дорогостоящему судебному рассмотрению. Как показывает статистика, если в редких случаях, дело все же доходит до суда, то расхождения между судебным решением и решением врачебной комиссии не превышает 1%. В нашей стране институт независимой экспертизы только начинает набирать силу, но мы готовы проводить комплексную экспертизу с привлечением ведущих специалистов для подготовки независимого заключения», - говорится в заявлении Национальной медицинской палаты.

Теги: #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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