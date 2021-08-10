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Правительство подготовило новую систему оплаты труда медработников

Министерство труда и Министерство здравоохранения установили параметры реформы системы оплаты труда медицинских работников. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на готовящееся постановление Правительства.

Зарплата врачей будет состоять из стимулирующих выплат и оклада, на который будет влиять должность сотрудника и степень экономического развития региона.

В Министерстве труда также добавили, что проект в ближайшее время представят на общественное обсуждение. Запуск пилотного проекта запланирован на следующий год в семи субъектах России.