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Президент США поздравил главреда «Новой газеты» с присуждением Нобелевской премии мира

Президент США Джо Байден поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова и филиппинскую журналистку Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Белого дома, сообщает РБК.

«Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам. Они работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью, разоблачать коррупцию и требовать прозрачности. Они упорно создавали независимые СМИ и защищали их от сил, стремящихся к их замалчиванию», — говорится в поздравлении.

Американский президент отметил, что журналисты часто сталкиваются с угрозами и судебными исками «за свою приверженность основным принципам свободной прессы». В случае Муратова, со смертью своих коллег, добавил Байден.

«Я выражаю одобрение Нобелевскому комитету за то, что он отметил невероятную работу Рессы и Муратова и привлек внимание к растущему давлению на журналистов, свободную прессу и свободу слова во всем мире», — заключил президент США.

Дмитрий Муратов в пресс-центре ПЛН

Муратов получил Нобелевскую премию мира за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». Вместе с ним премию получила журналистка Мария Ресса. Муратов, комментируя присуждение награды, заявил, что это заслуга «Новой газеты» и тех российских журналистов, «кто погиб, защищая право людей на свободу слова».

Дмитрий Муратов - первый россиянин, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Ранее эту премию получил Михаил Горбачев в 1990 году.

Дмитрий Муратов неоднократно становился гостем эфиров на радио «Эхо Москвы» в Пскове, спикером на круглом столе в общественном пресс-центре ПЛН.