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В «Пулково» у пассажирки украли часы стоимостью около миллиона рублей

В петербургском аэропорту «Пулково» по горячим следам раскрыта кража брендовых часов стоимостью около миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СЗФО, в дежурную часть транспортной полиции обратилась гражданка иностранного государства, следовавшая из Санкт-Петербурга в родную страну, с просьбой оказать содействие в розыске принадлежащих ей наручных часов. Дорогой аксессуар у женщины пропал на пункте предполетного досмотра. Общий ущерб она оценил в сумму 975 тыс. 800 рублей.

Полицейские на месте происшествия утерянную вещь не обнаружили. В столе находок пропажа также не была зарегистрирована.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник, причастный к хищению личных вещей, установлен. Им оказался 22-летний неработающий житель Челябинской области.

Во время прохождения предполетного досмотра он заметил на полу забытые люксовые дорогие часы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, злоумышленник присвоил их себе. После чего проследовал на рейс до Челябинска. По возвращению из северной столицы, в аэропорту Челябинска он был установлен. Отрицать совершение противоправного деяния злоумышленник не стал, так как в личных вещах похищенный аксессуар был обнаружен стражами правопорядка.

В настоящее время следствием Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенное изъято и будет передано владельцу.