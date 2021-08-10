Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Душевный сыр от «Прасковьи Молочковой»
«Вечевой орден» первый во всём
Время платить по счетам
рейдерский захват
Узловой город ЛОНГРИД
ТОП-11 детских секций в Пскове
Новый язык с нуля
псков лучший кофе
Грибная лихорадка Безопасно
Правила безопасности с газовым оборудованием
как стать завучем
Телефон прямого эфира 56-73-72
Стоять на месте Если вы потерялись
 
 
 
ещё В России и мире 10.08.2021 08:150 Эксперты предрекли усиление ненастных погодных явлений 09.10.2021 19:571 Под Калининградом упал самодельный самолет с пилотом 1937 года рождения 09.10.2021 18:121 Ливан оказался полностью обесточен 09.10.2021 16:321 Сын Талькова спасал граффити с изображением отца на петербургской будке 09.10.2021 11:230 Футболист Словакии объяснил автогол в матче с Россией 09.10.2021 11:100 В «Пулково» у пассажирки украли часы стоимостью около миллиона рублей
 
 
 
Самое популярное 08.10.2021 16:0141 Определен список мест в Псковской области, куда не пустят непривитых 08.10.2021 07:326 Власти Псковской области пересмотрят антиковидные ограничения 07.10.2021 20:3114 Более 100 сотрудников псковского медучреждения незаконно отстранили от работы за отказ вакцинироваться 05.10.2021 14:5710 Псковичей предупредили о транспортном коллапсе в связи с ремонтом Троицкого моста 02.10.2021 08:0420 Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Футболист Словакии объяснил автогол в матче с Россией

09.10.2021 11:23|ПсковКомментариев: 0

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал свой автогол в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды России. Его слова приводит Sport24, сообщает Lenta.ru.

Спортсмен заявил, что в этом эпизоде ему и партнерам не хватило взаимопонимания и коммуникации. «Я зря тянулся за мячом в падении и не видел, есть ли за мной игрок», — объяснил он. Футболист с сожалением высказался о большом количестве моментов, которые команде не удалось реализовать, и посчитал, что Словакия еще может побороться за путевку на ЧМ.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил Шкриньяр, отличившийся автоголом. После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.

Теги: #футбол
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы введение новых ограничений из-за коронавируса в Псковской области?
В опросе приняло участие 656 человек
09.10.2021, 22:210 Музей спорта продолжает установку баннеров с пресс-портретами псковичей-олимпийцев 09.10.2021, 21:510 В Псковском районе суд лишил собственников права на земельный участок из-за ручья 09.10.2021, 21:090 10 октября в Псковской области будет облачно 09.10.2021, 20:550 В Пыталово началось благоустройство дворов на улице Белорусской
09.10.2021, 20:444 Доктор Мясников назвал причину попадания привитых от COVID-19 в реанимацию 09.10.2021, 19:571 Под Калининградом упал самодельный самолет с пилотом 1937 года рождения 09.10.2021, 19:240 Сервис «Земля для стройки» подскажет псковичам свободные участки 09.10.2021, 18:572 Привиться единой вакциной от гриппа и ковида готов каждый третий россиянин
09.10.2021, 18:320 Администрация Великих Лук предлагает в аренду земельный участок для ведения садоводства 09.10.2021, 18:300 Порховичи переживают из-за отключенного светофора на центральном перекрестке 09.10.2021, 18:121 Ливан оказался полностью обесточен 09.10.2021, 17:370 Состоялась приемка более 19 км дороги Великие Луки – Усвяты в двух районах Псковской области
09.10.2021, 17:186 Интерактив: Просто такая псковская любовь 09.10.2021, 17:020 С начала года в Невельском районе выписано 400 протоколов за нарушения противовирусных мер 09.10.2021, 16:321 Сын Талькова спасал граффити с изображением отца на петербургской будке 09.10.2021, 16:0710 Михаил Ведерников: Если слабое здоровье – в места повышенного риска заболевания ходить нельзя
09.10.2021, 15:530 Псковские десантники совершили более 500 прыжков с парашютом за один день 09.10.2021, 15:290 В Новоржевском районе сфотографировали редкий вид дятла 09.10.2021, 14:590 В Дедовичах произошел пожар в частном доме 09.10.2021, 14:516 Губернатор: Сегодняшние показатели заболеваемости в прошлом году привели бы к локдауну
09.10.2021, 14:020 Александр Братчиков о пользе парламентского часа и планировании бюджета региона 09.10.2021, 13:550 В псковской библиотеке открылась выставка Лилии Момотовой 09.10.2021, 13:2117 QR-вопросы: Псков ждет ответы 09.10.2021, 13:140 Садовый дом и гараж с автомобилем сгорели в Псковском районе
09.10.2021, 12:390 Преподаватель псковского колледжа представит регион на всероссийском конкурсе «Мастер года» 09.10.2021, 12:190 Пскович похитил в магазине продукты и спиртное на 2000 рублей 09.10.2021, 12:048 Губернатор отметил серьезный опыт нового директора Псково-Изборского музея-заповедника 09.10.2021, 11:230 Футболист Словакии объяснил автогол в матче с Россией
09.10.2021, 11:100 В «Пулково» у пассажирки украли часы стоимостью около миллиона рублей 09.10.2021, 11:020 Здания, постройку и автомобиль спасли при возгорании склада в Уграде 09.10.2021, 10:340 5 человек умерли от коронавируса в Псковской области за сутки 09.10.2021, 10:180 Президент США поздравил главреда «Новой газеты» с присуждением Нобелевской премии мира
09.10.2021, 09:582 Псковичка фиктивно прописала трех украинцев в квартире 09.10.2021, 09:500 Впервые юный псковский шахматист принял участие в тренировочных сборах Сборной России по шахматам 09.10.2021, 09:042 Правительство подготовило новую систему оплаты труда медработников 08.10.2021, 23:583 Михаил Ведерников встретился с Николаем Козловским
08.10.2021, 23:460 Сборная России победила Словакию в отборочном матче ЧМ-2022 08.10.2021, 22:450 В работе «Фейсбука» и «Инстаграма» наблюдается второй сбой за неделю 08.10.2021, 22:120 Псковский филиал РАНХиГС будет ликвидирован 08.10.2021, 22:000 Росписи Исаакиевского собора на расстоянии вытянутой руки можно будет увидеть в «Михайловском»
08.10.2021, 21:540 Названы самые вредоносные города России 08.10.2021, 21:210 Внесены изменения в положение о Национальном парке «Себежский» 08.10.2021, 20:551 C 2012 года автомобили в России подорожали в два раза 08.10.2021, 20:272 Естественная убыль населения РФ за январь-август выросла на 72%
08.10.2021, 19:580 Глава Пскова назначена вице-президентом международной ассоциации породненных городов 08.10.2021, 19:492 В России изменят «зачетную» систему оценок по физкультуре 08.10.2021, 19:480 Организаторы «Киномании на Великой» рассказали про номинации конкурса 08.10.2021, 19:261 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Истфакт»: Псковские подземелья
08.10.2021, 18:591 Режиссер Владимир Рецептер награжден медалью «За заслуги перед Псковской областью» 08.10.2021, 18:560 Врач рассказала о грозящей развитием рака ошибке в использовании микроволновки 08.10.2021, 18:310 Сотрудники псковских НКО и представители власти обсудят совместные планы 08.10.2021, 18:160 Эпидситуация в Великих Луках становится все более напряженной — Николай Козловский
08.10.2021, 18:160 Изъятые по уголовным делам наркотики уничтожили в Псковской области 08.10.2021, 18:018 Владимир Зубов раскритиковал идею введения QR-кодов в маленьких городах 08.10.2021, 17:520 Складское помещение горит в Уграде 08.10.2021, 17:480 Великолучанка на автомобиле сбила пожилую велосипедистку
08.10.2021, 17:470 Встреча городов-побратимов в Белоруссии началась с автопробега 08.10.2021, 17:370 Александр Братчиков оценил эффективность парламентского часа областного Собрания 08.10.2021, 17:300 Трехлетняя девочка пострадала в ДТП в Пскове 08.10.2021, 17:200 Путин сравнил смертность в ДТП с потерями при военных действиях
08.10.2021, 17:092 Участницы конкурсов красоты не должны превращаться в лошадок - Николай Королев 08.10.2021, 16:570 Верховный суд определит, когда гражданин-банкрот может избежать потери заложенного жилья 08.10.2021, 16:373 Псковичам нужно формировать культуру преемственности руководителей - Александр Братчиков 08.10.2021, 16:241 Сотрудники завода «Титан-Полимер» продолжают прививаться от коронавируса
08.10.2021, 16:170 Конкурсы красоты в Пскове будут проходить онлайн в случае ухудшения ситуации с COVID-19 08.10.2021, 16:030 Ребенок пострадал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 08.10.2021, 16:0141 Определен список мест в Псковской области, куда не пустят непривитых 08.10.2021, 15:570 iMARS провела опрос о готовности пиарщиков работать из офиса
08.10.2021, 15:490 В псковском ПФР разъяснили, где узнать об остатке средств из маткапитала 08.10.2021, 15:440 Новосокольнический суд вынес приговор продавцу марихуаны 08.10.2021, 15:421 Псковская делегация отправилась на встречу городов-побратимов в Белоруссии 08.10.2021, 15:270 Александр Братчиков рассказал о планах работы с оппозицией в областном Собрании
08.10.2021, 15:253 Более 4 тысяч человек болеют коронавирусом в Псковской области 08.10.2021, 15:220 Автобус столкнулся с «Фордом» у здания областного ГИБДД в Пскове  08.10.2021, 15:170 Студентов-медиков привлекут к борьбе с COVID-19 в Псковской области 08.10.2021, 15:140 Псковичам с низким доходом предлагают получить деньги на переобучение
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru