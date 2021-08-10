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Футболист Словакии объяснил автогол в матче с Россией

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр прокомментировал свой автогол в матче отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды России. Его слова приводит Sport24, сообщает Lenta.ru.

Спортсмен заявил, что в этом эпизоде ему и партнерам не хватило взаимопонимания и коммуникации. «Я зря тянулся за мячом в падении и не видел, есть ли за мной игрок», — объяснил он. Футболист с сожалением высказался о большом количестве моментов, которые команде не удалось реализовать, и посчитал, что Словакия еще может побороться за путевку на ЧМ.

Сборная России одержала победу над словаками со счетом 1:0. Единственный мяч на 24-й минуте забил Шкриньяр, отличившийся автоголом. После семи туров команда Валерия Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H с 16 очками, уступая лидерство Хорватии по дополнительным показателям. В следующем матче команде предстоит играть против Словении на выезде. Встреча пройдет 11 октября и начнется в 21.45 по московскому времени.