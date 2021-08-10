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Сын Талькова спасал граффити с изображением отца на петербургской будке

Сын певца Игоря Талькова спасал граффити с изображением отца в Петербурге. Как сообщает «Фонтанка», портрет певца появился 8 октября на подстанции «Россети Ленэнерго», где по регламенту никаких рисунков быть не должно.

Скриншот с видео со страницы https://www.instagram.com/igor_talkov/

Игорь Тальков, сын известного рок-музыканта, с палкой наперевес встал на защиту портрета отца. Он заявил, что готов применить и физическую силу, если коммунальщики начнут закрашивать граффити. О своем бойком настрое Тальков рассказал в социальных сетях: во «ВКонтакте» он выложил письмо с требованием оставить уличное творчество нетронутым, а в аккаунте в Instagram опубликовал фото с портретом и видео, где объясняет свою точку зрения.

Изображение советского исполнителя Игоря Талькова на трансформаторной будке на Литейном проспекте пережило ночь на 9 октября.

В настоящий момент жители обратились к руководству компании с просьбой согласовать изображение на будке. «В этом году отмечается трагическая дата ухода из жизни этого прекрасного артиста, любимого многими петербуржцами», — сказано в нем.

Игорь Тальков был застрелен во дворце спорта «Юбилейный» 6 октября 1991 года. Роковой выстрел произвел администратор Талькова Валерий Шляфман. Его не смогли задержать, а затем он переехал в Израиль и скрылся от следствия.