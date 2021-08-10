В России и мире

Под Калининградом упал самодельный самолет с пилотом 1937 года рождения

В Калининградской области упал самодельный самолет с пилотом 1937 года рождения. Как сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, Калининградский следственный отдел на транспорте проводит доследственную проверки по факту жесткой посадки самодельного летательного аппарата в пос. Дунаевка Калининградской области.

9 октября 2021 года около 12.55 минут, с необорудованного участка местности в районе поселка Дунаевка Зеленоградского района Калининградской области мужчина, 1937 года рождения, осуществил взлет на самодельном летательном аппарате, который спустя несколько минут после взлета совершил жесткую посадку. Лицо, управлявшее летательным аппаратом, находится в медицинском учреждении.

На место происшествия осуществлен выезд следственно-оперативной группы, произведен осмотр места происшествия, опрошен очевидец произошедшего.