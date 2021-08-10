В России и мире

Автомобиль с Ксенией Собчак попал в смертельное ДТП в Сочи

Автомобиль с телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП на трассе между Адлером и Красной Поляной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Фото: телеграм-канал 112

«В Сочи в субботу вечером произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В одном из них в качестве пассажира находилась Ксения Собчак. Она не пострадала, а после ДТП уехала на другой машине», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, во втором автомобиле-участнике ДТП находились три человека. Один из них погиб на месте, двух других госпитализировали в тяжелом состоянии.