В России и мире

Ученые оценили теорию о происхождении коронавируса из-за мутаций в теле шахтера

Версия о том, что вирус COVID-19 в течение 10 лет эволюционировал в теле шахтера, а затем попал в Уханьскую лабораторию, откуда произошла утечка, — сомнительна, заявил инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев.

«Я к этому отношусь скептически. Для ученых важно застолбить ту или иную тему, высказать свою гипотезу. Если она подтвердится — хорошо, не подтвердится — скажут, это была предварительная версия», — цитирует его слова РБК. По его словам, такие теории появляются часто.

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов считает, что «изобретать такие истории довольно-таки легко, если человек разбирается в вирусологии».

Он делит версии о происхождении COVID-19 на три типа. Первый тип — версии о том, что коронавирус появился в природе и в результате контакта с человеком проник в человеческую популяцию.

Второй — кто-то манипулировал с геномом коронавируса, чтобы сделать его более опасным.

«Я не очень верю в эту теорию, потому что у вируса очень сложная и тонкая организация», — сказал Чепурнов.

Сам он придерживается третьей версии о том, что ученые, как в США, так и в Китае, проверяли, можно ли вирус адаптировать к тому или иному виду. В результате случайно появился вариант, который смог заразить человека.

«Кто-то из исследователей мог заразиться и, не заметив этого, вынести инфекцию из лаборатории», — сказал Чепурнов.

По его словам, такое возможно, если нет «жесткой культуры работы с опасными патогенами».

«По сравнению с нашей страной в других странах правила безопасности значительно мягче», — отметил эксперт.

Версию о формировании коронавируса SARS-CoV-2 в теле шахтера высказал исполнительный директор Bioscience Resource Project, вирусолог Джонатан Латэм. По его словам, шахтер мог заразиться еще в 2012 году.

Вирусолог вместе с биологом Эллисоном Уилсоном нашли диссертацию врача, который лечил шахтеров из китайской провинции Юньнань. Рабочие очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей. После этого у шестерых горняков появились симптомы, которые характерны для COVID-19. Заболевшим потребовалась искусственная вентиляция легких. Трое погибли.

Анализы шахтеров доставили в Уханьскую лабораторию. Там ученые установили, что горняки заразились коронавирусом, похожим на атипичную пневмонию.

Лэтэм полагает, что вирус может делать «странные эволюционные скачки», проходя через множество мутаций и оставаясь в теле человека продолжительное время. Иногда происходит ускоренная эволюция, из-за чего десятилетнее развитие может уместиться в полгода. Ученый полагает, что впоследствии из Уханьской лаборатории произошла утечка штамма одного из таких образцов.