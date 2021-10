В России и мире

Роспотребнадзор приостановил ввоз ряда продуктов из Китая

Ввоз сублимированной лапши и кукурузных чипсов китайского производства запретил Роспотребнадзор, сообщается на сайте ведомства.

Так в пищевой продукции «Лапша кукурузная сублимированная», (изготовитель: «Yanbian Alali Food Co Ltd, адрес: Guangshi Village, Chaoyangchuan City, Yanji City, Jilin Province), «Вермишель кукурузная» (изготовитель: «Anhui WangRenhe Rice Noodle Food Co., Ltd., 23 Peng Industrial Cluster, Bar West Country, Anhui Province»), «Чипсы кукурузные» (изготовитель: «HK Pocky Food Co., Ltd., No 45, Huxing Road, Hutou, Yuepu Street, Shantou City»), «Яйцо с десертом из шоколадного крема и печенья с игрушкой – сюрпризом внутри (наборы для мальчиков и девочек по 6 шт.)», (изготовитель: «Guangdong Funway Food Co., LTD., RM 203-12, 2/F, North Block 6, Polyacer E-Commerce Industrial Centre 283 NAO‵AO RD, Shantou, Guangdong) обнаружены ДНК генетически модифицированной кукурузы линии MON 810, линии MIR 604, линии Bt-11, ДНК генетически модифицированной сои линии MON 89788 в количестве более 0,9%.

«Содержание запрещенных компонентов в некоторых образцах превышено в 5 раз. На маркировке продукции отсутствует информация о содержании генетически модифицированных компонентов», - подчеркнули в ведомстве.

Ввоз указанной пищевой продукции на территорию РФ приостановили с 11 октября с целью недопущения возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) среди населения России

Ситуация остается на особом контроле Роспотребнадзора.