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Женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры в Москве

Женщина и двое детей выпали из окна квартиры жилого дома на севере Москвы. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Видео: телеграм-канал «На видео видно»

По предварительным данным, все трое погибли. «По неизвестным причинам женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры в доме 4 на Левобережной улице», - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что одному ребенку было четыре года, другому - один месяц.

«В настоящее время на месте работает полиция, устанавливает обстоятельства произошедшего и опрашивает свидетелей», - добавил собеседник.

В прокуратуре сообщили, что надзорное ведомство начало проверку по факту обнаружения тел женщины и детей на Левобережной улице. «Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2021 годов рождения с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты, обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережная», - сказали в прокуратуре.