Следственный комитет возбудил дело по факту убийства в одной из школ Махачкалы

Ученик одной из школ в Махачкале нанес ножевое ранение школьнику, пострадавший умер в больнице. По данным РБК, Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело.
Фото: следственный комитет РФ
«В одной из махачкалинских школ ученик нанес ножевое ранение другому школьнику. Пострадавший скончался в больнице», - цитирует руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой ТАСС.
По ее словам, напавшего доставили в Кировский районный отдел полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее об этом сообщалось со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как уточнил источник, оба мальчика - одноклассники, ученики 9-го класса школы №51.
Как уточнили в Минобрнауки региона, на место происшествия прибыли врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев и сотрудники министерства.