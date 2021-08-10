В России и мире

Сборная России по футболу обыграла Словению в отборочном матче чемпионата мира

Сборная России по футболу обыграла на выезде команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022. Этим она обеспечила себе минимум участие в стыковых играх за право попадания в финальную часть турнира в Катаре.

Встреча группы H, прошедшая 11 октября в Мариборе, завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. У победителей мячи забили Игорь Дивеев (28-я минута) и Георгий Джикия (32), у словенцев отличился Йосип Иличич (40), передает РИА Новости.

Сборная России набрала 19 очков и вышла на первое место в таблице группы, опережая команду Хорватии на два балла. Также россияне оторвались на 9 очков от команд Словакии и Словении, делящих 3-4-е места (по 10 баллов), и те уже не смогут обойти команду Валерия Карпина.