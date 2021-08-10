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Президент Эстонии призвал решить проблему неравенства русскоязычных детей в детсадах

Новый президент Эстонии Алар Карис заявил, что русскоязычные дети сталкиваются с неравенством уже в детских садах, где родители должны оплачивать дополнительные уроки по эстонскому языку, сообщает РИА Новости.

По словам Кариса, в русскоязычных детских садах есть бесплатные уроки эстонского языка, но родители могут покупать и дополнительные уроки. Они доступны только тем детям, чьи семьи оплатили занятия.

«Но деньги на это есть не у всех. Таким образом, неравенство, зависящее от денег, возникает уже в детских садах. Это первое узкое место, которое может повлиять на дальнейшее будущее русскоязычных детей в Эстонии, их конкурентоспособность на рынке труда, уверенность в том, что они являются равноправной частью нашего общества», - сказал Карис, выступая в парламенте

Ранее он заявил, что допускает существование в стране русских школ, но является сторонником всеобщего эстоноязычного образования. По его словам, Эстония движется к тому, чтобы жители страны знали эстонский язык и получали эстоноязычное образование, но «это не противоречит тому, чтобы были школы, в которых учат и русскому языку тоже». Карис также отмечал, что быстрый переход системы образования на эстонский язык невозможен.

Напомним, русские школы и гимназии Эстонии частично перешли к преподаванию на эстонском языке согласно принятому в 2010 году закону «Об основной школе и гимназии», в соответствии с которым соотношение предметов на эстонском и русском языках должно быть доведено до показателя 60% на эстонском и 40% на русском языке. В настоящее время в Эстонии действуют 74 школы, в которых можно получить образование на русском языке.