В России и мире

В России обновлен максимум по числу умерших от COVID-19 за сутки

Новый суточный максимум по количеству смертей от коронавируса зафиксировали в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

«За последние сутки подтверждено 973 смерти... За весь период по России умерло 218 345 человек», - говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 70 человек, в Санкт-Петербурге - 62, Свердловской области - 44.

За прошедшие сутки в Псковской области факт заражения коронавирусом подтвердили у 235 человек. Новых летальных случаев не выявлено.