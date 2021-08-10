В России и мире

В Госдуме нового созыва 11 депутатов заболели COVID-19

Лидер ЛДПР сообщил, что 11 депутатов Госдумы нового созыва заболели коронавирусом и находятся в больнице. Об этом пишет ТАСС.

«Мы полтора года назад сказали: "Маски наденьте и перчатки". Не надели, вот и получили - пять депутатов умерли, 11 еще не вошли в здание Думы, а уже в больнице. Они еще не вошли в здание. Они стали депутатами, но они уже в больнице, на скорой помощи их отвезли», - сказал Жириновский.

Он также добавил, что «по всей стране, по всей планете Земля нужна тотальная дезинфекция», - заявил лидер партии.

Госдума нового восьмого созыва во вторник проведет свое первое пленарное заседание, депутаты изберут председателя палаты, его заместителей и утвердят руководителей думских комитетов.