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Эксперт сравнил заболеваемость коронавирусом и испанским гриппом

Динамика заболеваемости коронавирусом сравнима с ситуацией с испанским гриппом в начале XX века, когда эпидемический подъем длился на протяжении трех лет. Об этом заявил профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии медицинского факультета СПбГУ Алексей Яковлев.

«Природа его (испанский грипп — ред.) смягчила, длилось три года. Это естественное развитие вируса, его мутации, создание иммунных прослоек среди населения. Пока природа другого не придумала», - цитирует ученого «Интерфакс».

При этом, по мнению профессора СПбГУ, в случае с СOVID-19 ситуация может затянуться. «Мы в этот раз активно вмешиваемся вакцинацией. Может получиться дольше, потому что когда мы вакцинируем, мы на полгода защищаем какую-то часть населения, а проходит полгода, эти люди снова могут заразиться», - сказал Алексей Яковлев.

Ученый считает, что коронавирус может стать таким же сезонным заболеванием, как грипп, от которого нужно будет прививаться каждый год.

По его словам, осенний подъем заболеваемости коронавирусом будет более плавным по сравнению с летним, в том числе из-за вакцинации.