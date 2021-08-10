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В России и мире

ФСБ и МВД смогут блокировать денежные переводы без суда на 10 дней

12.10.2021 18:00|ПсковКомментариев: 0

МВД и ФСБ смогут принимать решения о блокировке переводов на 10 дней, если их цель — финансирование терроризма или незаконных митингов, сообщает РБК.

Согласно расчетам Росфинмониторинга, в день будет останавливаться примерно 17 таких транзакций. Руководство ФСБ и МВД сможет принимать внесудебные решения о блокировке денежных переводов с карт и электронных кошельков, если операции совершаются с целью оплаты наркотиков, финансирования терроризма и экстремистской деятельности, к которой, в том числе, относятся организация массовых беспорядков. Законопроект с соответствующими изменениями разработал Росфинмониторинг, он вносит поправки в ряд законов в части противодействия финансированию терроризма и иных противоправных деяний.

Такие нормы будут распространяться и на операции, призванные профинансировать проведение публичных мероприятий ‎с нарушением установленного порядка. Они могут привести «к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, нарушению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, иным аналогичным негативным последствиям», отмечают авторы проекта.

Внесудебная блокировка операций будет действовать только 10 дней, «поскольку приостановление операций влечет ограничение прав граждан, связанных с пользованием и распоряжением принадлежащими ‎им денежными средствами», объясняется в пояснительной записке к законопроекту. После истечения этого срока блокировка может продолжить действовать только по решению суда.

Решение о блокировке операций могут принимать руководители ФСБ, МВД и Росфинмониторинга, а также их заместители и отдельные руководители территориальных органов ФСБ и МВД. «При этом такое решение может быть принято только в не терпящих отлагательства случаях, а являющиеся основанием для принятия указанного решения и имеющиеся в распоряжении уполномоченных государственных органов сведения должны быть достаточными, предварительно подтвержденными и задокументированными», — описывается в пояснительной записке механика применения.

Главным критерием противоправного денежного перевода станет «возможный вред, вероятность наступления общественно опасных последствий противоправных деяний», пояснили в пресс-службе Росфинмониторинга. «Если такой вред будет существенным, непосредственно влиять на безопасность государства и общества, а решение о приостановлении операций сможет его предотвратить (не допустить совершение террористического акта, пресечь поставку крупной партии наркотиков и т. п.), то ситуация будет рассматриваться как «не терпящая отлагательства», - объяснили в ведомстве.

О блокировке операции в течение 24 часов силовики должны будут сообщить Генеральной прокуратуре. Ведомство сможет опротестовать решение о блокировке денежных переводов, если оно принималось с нарушением законодательства. Срок рассмотрения такого протеста составляет 48 часов.

Теги: #деньги #терроризм #переводы
Источник: Псковская Лента Новостей
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