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Девятиклассника арестовали за смертельную драку в дагестанской школе

Кировский районный суд Махачкалы арестовал девятиклассника, ранившего ножом своего одноклассника. Об этом сообщает РИА Новости.

«Рассмотрев поступивший материал, суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, т. е. по 11 декабря 2021 года», — говорится в сообщении.

Там добавили, что постановление можно обжаловать в Верховном суде Дагестана в течение трех суток со дня его вынесения.

В понедельник МВД по региону сообщило, что в школе № 51 Махачкалы 15-летний ученик ударил сверстника ножом, пострадавший скончался в больнице. СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Как сообщает Telegram-канал «Подъем» со ссылкой на ребенка из параллельного класса, поножовщина между учениками произошла из-за 10 тысяч рублей.

«Д. покупал у А. телефон. А. сказал скинуть 10 тысяч (рублей - ред.), но телефон не принес. Д. попросил вернуть деньги и позвал за школу поговорить. Он говорил спокойно, никакой агрессии, не пытался напасть, держал руки в карманах, на драку не провоцировал. А А. набросился с ножом», — сказал очевидец.

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Против директора учреждения и его заместителя по воспитательной работе завели дело о халатности, против частного охранного предприятия — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.