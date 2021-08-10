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МВД планирует упростить для иностранных студентов пребывание в России

МВД РФ решило упростить пребывание обучающихся в России иностранцев в стране, создав для них особый правовой режим - разрешение на временное проживание в целях получения образования. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предусматривает изменения в федеральный закон о правовом положении иностранцев в России, он предлагает установить особый правовой режим для иностранцев, очно учащихся в российских образовательных и научных организациях, имеющих госаккредитацию, пишет РИА Новости.

Сегодня иностранцы, обучающиеся в России, получают разрешение на временное проживание на общих основаниях в пределах квот, устанавливаемых правительством. «В целях упрощения процедуры пребывания (проживания) указанной категории лиц на территории РФ и их последующей легализации законопроектом предлагается дополнение (соответствующего ФЗ - ред.) статьей 62, в соответствии с которой иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях обучения в государственной образовательной или государственной научной организации, смогут получить разрешение на временное проживание в целях получения образования (далее - РВПО)», - говорится в пояснительной записке.

Согласно ей же, иностранец, получивший РВПО, будет являться временно проживающим и может быть поставлен на учет и по месту жительства, и по месту пребывания. Кроме того, для упрощения условий иностранным обучающимся им планируется разрешить не сниматься с учета по месту пребывания при выезде из России в период обучения.

«Вносимые в Федеральный закон № 109-ФЗ изменения позволят снять нагрузку как на территориальные органы МВД России в части приема указанных уведомлений и внесения сведений в ведомственные учеты, так и на государственные образовательные или государственные научные организации в части выполнения обязательного требования по постановке иностранного студента на миграционный учет», - подчеркивается в пояснительной записке.

Указанной категории граждан (иностранцам с РВПО) предлагается выдавать визу временно проживающего лица.