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Смертельная авария с Ксенией Собчак попала на камеры видеонаблюдения

Смертельная авария с участием автомобиля, перевозившего телеведущую Ксению Собчак, попала на камеры видеонаблюдения. ДТП произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной в Сочи 9 октября.

Видео: телеграм-канал 112

Водитель автомобиля «Мерседес», где находилась телеведущая, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксвагеном», который двигался в противоположном направлении.

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Во втором автомобиле находились три человека. Один из них погиб на месте, двух других госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Позже водитель «Мерседеса» признал вину.