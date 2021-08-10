Смертельная авария с Ксенией Собчак попала на камеры видеонаблюдения

Смертельная авария с участием автомобиля, перевозившего телеведущую Ксению Собчак, попала на камеры видеонаблюдения. ДТП произошло на трассе между Адлером и Красной Поляной в Сочи 9 октября.
Видео: телеграм-канал 112
Водитель автомобиля «Мерседес», где находилась телеведущая, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Фольксвагеном», который двигался в противоположном направлении.
Во втором автомобиле находились три человека. Один из них погиб на месте, двух других госпитализировали в тяжелом состоянии.
Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. Позже водитель «Мерседеса» признал вину.