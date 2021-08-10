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«Останется с нами навсегда»: вакцинолог дал прогноз по коронавирусу в России

Коронавирус «останется с нами навсегда», переболеют все, заявил вакцинолог Евгений Тимаков.

«Давайте посмотрим реальный вариант по поводу коронавирусной инфекции. Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и все население, в любом случае, вирус останется. Вопрос в скорости изменчивости в дальнейшем... С одной стороны, все равно будет вызывать волны, да, то есть полгода-год каждый человек (будет все равно снижаться иммунитет) все равно будет заболевать этим же или другим штаммом коронавируса, как гриппом болеем в 3-4 года, здесь то же самое будет, только разные сроки. Но мы с вами столкнулись уже с первой волной коронавирусной инфекции ... мы столкнулись с вами со второй волной коронавирусной инфекции, и сейчас у нас растянутая по времени ... третья волна. И большая часть населения, в том числе и ... детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От "дельты" дети сейчас болеют чаще», - приводит слова Тимакова РИА Новости.

Также вакцинолог сообщил, что существуют «клетки памяти», которые при каждой встречи с коронавирусом «обучаются». «И та самая маленькая вирусная нагрузка, когда мы ее снижаем, вирусную нагрузку, это масочный режим на данный момент, мы даем себе маленькое количество вируса. И это аналог вакцинации, то есть мы обучаем организм к встречи различных штаммов коронавирусной инфекции. И как бы коронавирус не хотел, эти "клетки памяти" у вас останутся», - отметил он.

Тимаков добавил, что у детей сформируется иммунитет, и для нового поколения это будет как «обычный сезонный коронавирус».