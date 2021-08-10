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Вице-премьер Абрамченко заявила о неизбежности климатической миграции в России

Россия должна быть готова к климатическим изменениям и миграции, вызванной переменой условий жизни. До конца года правительство подготовит 10 соответствующих планов адаптации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Фото: ТАСС

«Наша задача - срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий (изменения климата - ред.) для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению "климатических мигрантов"», - заявила она на пленарной сессии Третьего Евразийского женского форума.

По словам Виктории Абрамченко, для минимизации уязвимости населения и экономики в связи с изменениями климата необходимо создать национальную систему управления климатическими рисками. В текущем году завершится подготовка 10 отраслевых планов адаптации.

«В этих планах оцениваются климатические риски для той или иной деятельности, определяются приоритетные адаптационные мероприятия и потребности в ресурсном обеспечении», - отметила вице-премьер.