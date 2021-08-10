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Верховный суд не разрешил россиянам держать дома лис

Верховный суд РФ отказался исключать лис из списка животных, которых запрещено содержать в домашний условиях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

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С иском в суд обратился мужчина, который хотел купить одомашненную новосибирскую лисицу, выведенную Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук. Он утверждал, что в силу генетических изменений такая порода лис не представляет опасности для человека и ее возможно содержать в домашних условиях. Однако она все еще относится к виду «обыкновенная лисица», которая включена в перечень животных, держать которых дома запрещено.

Он утверждал, что лисы, приобретенные после января 2020 года, когда перечень вступил в силу, будут конфискованы.

«Изъятие домашнего питомца, который привязался к владельцу, вызовет у домашнего животного состояние эмоциональной нестабильности, психические страдания. Ручные новосибирские лисы, генетически и биологически не приспособленные к жизни в дикой природе, при возврате их в дикую природу могут погибнуть от столкновений с хищниками или от невозможности правильно добывать пищу. В данном случае действия компетентных органов могут прямо порождать жестокое обращение с животными», - перечислены доводы истца в решении суда.

Суд отклонил иск, решение вступило в законную силу.

Суд указал, что при составлении списка были привлечены эксперты из «Московского зоопарка», Российской академии наук, Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова. По мнению суда, истец просил изменить нормативный акт, что к компетенции суда не относится.