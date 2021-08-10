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Специалисты высказали мнение об эффективности «Спутника Лайт»

Вакцина «Спутник Лайт» защищает от штамма «дельта» COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Институт имени Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv, передает РИА Новости.

«Согласно данным НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, вакцина "Спутник Лайт" продемонстрировала эффективную защиту (протективность) против дельта-варианта коронавируса в течение трех месяцев после вакцинации на уровне 70%. В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превысила 75%», - заявляют в фонде.

Анализ осуществлен НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи на основе данных 28 тысяч лиц, однократно вакцинированных препаратом «Спутник Лайт», в сравнении с контрольной группой 5,6 миллиона невакцинированных граждан. Исследование осуществлялось на основе данных за июль 2021 года, полученных в Москве.

Показатели эффективности «Спутника Лайт» против дельта-варианта превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин, которые демонстрируют значительное снижение эффективности до уровня менее 50% через пять месяцев после вакцинации. «Эффективность вакцинации препаратом "Спутник Лайт" против тяжелых случаев и госпитализации еще выше», - отмечается в сообщении фонда.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в качестве бустера для других вакцин показывает эффективность до 83% против заболевания штаммом коронавируса «дельта» и более 94% - против госпитализации, отмечает Российский фонд прямых инвестиций. «Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" против дельта-варианта в качестве бустирующей инъекции для других вакцин будет близкой к показателям эффективности против дельта-варианта вакцины "Спутник V" - более 83% против инфекции и более 94% против госпитализации», - говорится в сообщении.

В РФПИ напомнили, что предварительные данные исследований комбинированного применения «Спутника Лайт» и вакцины компании AstraZeneca в Азербайджане показали выработку антител к шиповидному белку (S-белку) вируса SARS-CoV-2 у 100% участников исследований, а также высокие показатели безопасности: отсутствовали серьезные нежелательные явления и случаи заражения коронавирусом после вакцинации.