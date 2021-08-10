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В Москве задержали открывшего стрельбу у школы молодого человека

В Москве задержали молодого человека, стрелявшего недалеко от школы на Ленинском проспекте, сообщает РИА Новости.

По информации источника агентства, очевидцы рассказывали о мужчине в камуфляжной форме рядом с учебным заведением.

«Сотрудниками полиции задержан молодой человек, который стрелял из страйкбольного оружия в Москве. В результате инцидента пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ГУМВД.

В Департаменте образования отметили, что ранее школы на улице Фотиевой получили распоряжение полиции не покидать здания из-за проведения оперативных мероприятий, сейчас все дети в безопасности, их уже отпустили по домам.