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Путин заявил о «каждом втором» с иностранным паспортом на «Эхе Москвы»

Президент России Владимир Путин в ходе «Российской энергетической недели» высказался о средствах массовой информации (СМИ), которые финансируются государством и при этом критикуют его. Заявление российского лидера приводит Telegram-канал журналистки Ольги Скабеевой.

«Я с трудом найду страны, в которых СМИ фактически финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям, как у нас, что мне трудно представить», — сказал Путин.

В качестве примера он привел радиостанцию «Эхо Москвы», финансируемую «Газпромом». «Она [радиостанция] занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй [сотрудник] имеет там иностранный паспорт или ВНЖ. Работает, ничего», — заключил президент.

По состоянию на 2020 год, 66 процентов всех акций ЗАО «Эхо Москвы» принадлежит «Газпром-Медиа Холдинг».

Ранее 13 октября Путин оценил возможность признания главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова иностранным агентом после вручения ему Нобелевской премии мира. По его словам, журналиста не признают таковым, если он «не будет нарушать закон и прикрываться премией как щитом».