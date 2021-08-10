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В Белоруссии введут уголовную ответственность для подписчиков экстремистских Telegram-каналов

В Белоруссии планируют ввести уголовную ответственность для подписчиков телеграм-каналов, признанных в республике экстремистскими. Как пишет «Московский комсомолец», об этом сообщило главное управление по борьбе с организованной преступностью и корпорацией МВД страны в своем Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что такие незарегистрированные группы граждан будут признаваться экстремистскими формированиями. Работа в этом направлении уже началась.

«Это означает, что подписчики экстремистских телеграмм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 Уголовного кодекса», - сообщает ГУБОПиК. Эта статья предполагает до семи лет лишения свободы.