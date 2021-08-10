В России и мире

Правительство планирует запустить три новых суперсервиса

Три новых суперсервиса должны заработать в России в следующем году, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«За последние два года на портале "Госуслуги" мы запустили 13 суперсервисов, семь <...> — в 2020 году и шесть <...> — в 2021 году. Это, например, "Поступление в вуз онлайн", "Правосудие онлайн", "Рождение ребенка", "Мое здоровье онлайн", "Пенсия онлайн" и другие», - приводит его слова РИА Новости.

Теперь предстоит расширять функционал таких ресурсов и делать их более удобными для граждан. «Из новых <...>: "Трудовая миграция онлайн" (поиск вакансий, прохождение онлайн-интервью, заключение трудового договора), "Безбумажные перевозки пассажиров и грузов" (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов, специальных разрешений на перевозку грузов), "Цифровое строительство" (получение комплекса услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства)», — рассказал вице-премьер.

Также в следующем году планируется ввести вторую очередь сервиса «Мое здоровье онлайн», предусматривающего постановку на учет в системе обязательного медстрахования, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к ней онлайн.

Помимо этого, необходимо запустить в полном объеме «Пенсию онлайн» — проактивное информирование о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно, а также проактивное назначение отдельных видов страховой пенсии и пенсии по старости в режиме реального времени за один день.

Цель на будущий год по сервису «Поступление в вуз онлайн» — покрыть почти 100% государственных вузов и все формы обучения, а также организовать работу электронной зачетной книжки и студенческого билета.

Задачи по суперсервису «Трудовые отношения онлайн» — старт электронного кадрового документооборота между сотрудниками и работодателями, комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения.