В России и мире

Центр Гамалеи подал документы на постоянную регистрацию «Спутника V»

Завершились пострегистрационные исследования вакцины «Спутник V», поданы документы для постоянной регистрации препарата. Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Да, они завершились, документы поданы, и они сейчас рассматриваются», — приводит слова Гинцбурга РИА Новости.

Вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в России с условием обязательного проведения клинического исследования. Подобная практика регистрации существует и в других странах.

Минздрав России 25 августа выдал Центру Гамалеи разрешение на пострегистрационные исследования. Осенью более 30 тысяч добровольцев приняли участие в этом испытании, часть из них получили вакцину, часть — плацебо. По результатам анализа данных препарат показал эффективность свыше 90 процентов.

«Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек, это более 50 процентов населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами «Спутник V» занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6 процента по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом Lancet (91,6 процента), как сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.