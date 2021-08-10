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Россияне оценили идею ввести штрафы за отказ от вакцинации против COVID-19

Вирусолог Александр Лукашев предложил ввести в России штрафные санкции за отказ от вакцинации против коронавирусной инфекции. Это решение поддерживает каждый девятый россиянин, 69% высказались против подобной идеи. Об этом сообщили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие экономически активные россияне из всех округов страны.

Только каждый девятый россиянин (11%) поддержал предложение о штрафных санкциях в отношении нежелающих вакцинироваться. При этом противников штрафных санкций за отказ от прививки от COVID-19 больше среди граждан с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (73%).

Наказание за отказ от вакцинации активнее поддерживают те, кто сделал прививку (17%). Но также среди них против денежных штрафов выступает большинство - 58%. Больше всего противников инициативы среди тех, кого и планируется штрафовать, — антипрививочников (94%).

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Опрос проводился среди жителей 385 населенных пунктов России. Исследование организовали с 11 по 13 октября, в нем приняло участие экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 1600 респондентов.