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Россия увеличивает поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию

ПАО «Интер РАО» с пятницы увеличивает на 38% поставки электроэнергии в Эстонию и Латвию. Об этом сообщил «Интерфакс».

Как рассказала член правления компании Александра Панина, «поставка на завтра пришла. На завтра видим пропускную способность от 240 до 560 МВт».

Она уточнила, что в связи с отменой Латвией и Эстонией понижающего коэффициента на поставки электроэнергии из первой ценовой зоны РФ (европейская часть России и Урал) поставки увеличиваются на 38%.

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Литва по-прежнему не сняла ограничения на поставки электроэнергии из России, несмотря на протесты Латвии и Эстонии.

Действия литовского регулятора энергосистемы, ограничившего физические поставки, привели к ограничению перетока энергии из Псковской области в Латвию и Эстонию. Таким образом, страны Балтии не могут увеличить поставки электроэнергии из России, что смягчило бы для них последствия резкого роста цен на электроэнергию на европейском рынке, сообщалось ранее.

Добавим, что «Интер РАО» - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ. Компания также является единственным российским оператором экспорта-импорта электроэнергии. Суммарная мощность электростанций «Интер РАО» на конец 2020 года составляла 31,1 ГВт.