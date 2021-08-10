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Ребенку потребовалась помощь медиков после стрельбы в школе в Пермском крае

Медики оказали помощь одному школьнику, пострадавшему после стрельбы в школе в Пермском крае. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

«После инцидента в школе поселка Сарс в Октябрьскую центральную районную больницу поступил ребенок в удовлетворительном состоянии, с небольшими ссадинами. Необходимая помощь ему была оказана, он уже отпущен домой», - сказали в министерстве.

Как сообщалось, утром в понедельник ученик 6 класса выстрелил в стену и в потолок в школе. Подростка обезвредил директор школы. Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание. Занятия в школе отменены до вторника.

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Информированный источник сообщал, что подросток пронес в школу охотничий карабин, имитирующий внешне автомат Калашникова. По предварительным данным, оружие он взял у отца-охотника.

Поводом для его поступка, предварительно, могла стать школьная травля. Во время инцидента школьник вел себе неадекватно, ему предстоит детская психиатрическая экспертиза. Выстреливая в воздух, он выкрикивал бессвязные фразы, а при задержании кричал, что руководствуется «указаниями бога», сообщал источник.

Это уже не первый инцидент со стрельбой в учебных заведениях в Пермском крае. Так, утром 20 сентября студент юрфака Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов вуза. Шесть человек погибли, 47 пострадали. Ему предъявлено обвинение по пунктам «а, е» части 2 статьи 105 (убийство более двух лиц общеопасным способом), части 3 статьи 30, пунктам «а, е» части 2 статьи 105 (покушение на убийство более двух лиц общеопасным способом), статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Нападавший арестован до 13 декабря.