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Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер от осложнений из-за COVID-19

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений после коронавируса. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его страницу соцсети Facebook.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

«Генерал Колин Пауэлл <...> скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении в соцсети.

AP Photo / Elise Amendola. Госсекретарь Колин Пауэлл показывает пробирку, в которой, по его утверждению, находятся образцы иракского оружия массового поражения, на заседании Совета Безопасности ООН 5 февраля 2003 года. Архивное фото

Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН он заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов политик продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на иракских заводах оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что его дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.