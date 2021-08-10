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С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды

С 1 ноября в Петербурге вводятся QR-коды и ряд других антиковидных ограничений. Как сообщает пресс-служба администрации города, губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства.

В соответствии с постановлением вводятся новые ограничения, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции.

С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря это условие вводится для посетителей предприятий общественного питания (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов и магазинов, реализующих товары первой необходимости, а также магазинов, не имеющих зала обслуживания), а также при размещении в домах отдыха.

С 1 ноября организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо перевести на дистанционный режим работы работников в возрасте старше 60 лет. Это требование не касается граждан, которые имеют либо QR-код о полном курсе вакцинации, либо QR код о перенесенном заболевании, либо справку о наличии медицинского отвода от вакцинации.